法国核子潜舰等两船巡弋南海 恐激怒北京

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎8日电） 法国国防部长帕利（Florence Parly）今天宣布，法国两艘海军船舰近期在南海巡弋，其中一艘是核动力攻击潜舰。中国主张拥有这片争议水域的主权，法国此举很可能激怒北京。

帕利今晚在推特发文表示，法国核子动力潜舰「翡翠号」（SNA Emeraude）在「塞纳号」支援舰（BSAM Seine）相伴下穿过南海海域，还附上两艘船舰在海上的照片。

她说：「这支特殊巡逻队刚才穿行南海。这显着证明了我们法国海军长期远地部署的能力，与澳洲、美国和日本战略伙伴并肩。」

中国声称拥有几乎南海所有海域的主权，而台湾、菲律宾、汶莱、马来西亚、越南也主张拥有部分水域的主权。一般认为，南海蕴藏丰富石油和天然气资源。

美军船舰不时会穿越南海、或在接近北京声称拥有主权的水域执行「航行自由」任务，以强调美国政府不承认这些主张。

美国飞弹驱逐舰马侃号（USS John S. McCain）上周在北京声称拥有主权的南海小岛附近航行，行经台湾海峡，北京即对此提出警告。

台湾海峡也是中国声称拥有主权的敏感水域之一。2019年4月，法国巡防舰葡月号（Vendemiaire）通过台湾海峡，中方为此严正与法方交涉。

法国是北大西洋公约组织（NATO）一员，在太平洋的海外属地周围拥有专属经济区，也强调在这一区域捍卫航行自由的重要性。

帕利推文说：「为何要执行这类任务？为了增加我们对这一区域的了解，并申明，不管我们在哪里航行，国际法都是唯一有效的规则。」

美国总统拜登上月20日取代前总统川普，成为白宫新任主人，他也强调华府支持亚洲盟邦。

© 2021 AFP