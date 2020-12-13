法国民众连续第3个周末抗议安全法

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（法新社巴黎12日电） 法国民众持续抗争反对引发争议的安全法案，今天有数以万计群众连续第3个周末走上全国各地街头。

法国计划实施的「整体安全法」（Securiteglobale）草案，禁止对执行公务中的警察拍摄脸部，并「恶意」流传相关影像，此一条款在全国引发抗争。

因巴黎前两个周末的示威活动在暴动中结束，当局此次严阵以待，准备面对可能发生进一步暴力事件。

所幸今天没有爆发重大冲突，镇暴警察部署巴黎市内各处，将数千示威民众从四面八方挡住。

活动策划人称巴黎有1万人参与示威活动，全国各地大约有6万人参加；内政部则说共有约2万6000多人。

内政部长达马南（Gerald Darmanin）今天表示：「有数百个暴徒前来（巴黎）制造暴力。」

他说：「对暴徒采取强有力策略，逮捕142人并围堵他们前进，以防止他们推进，保护店家安全。」

在里昂（Lyon）、蒙贝列（Montpellier）、史特拉斯堡（Strasbourg）、里尔（Lille）、波尔多（Bordeaux）、土鲁斯（Toulouse）与马赛（Marseille）等地也都有示威活动。

一段影片显示，非裔音乐制作人泽克勒（MichelZecler）11月21日准备进入他在巴黎的录音室时，手无寸铁却遭到数名警察殴打，这段影片引发社会大众对相关立法的愤怒。

对于法国总统马克宏（Emmanuel Macron）提出「整体安全法」草案，外界视为他向右倾的象徵。

面对众怒升高，马克宏的「共和前进！」党（LREM）宣布将会改写草案第24条，即有关禁止对警察反搜证录影的受争议条款。

© 2020 AFP