法国渔民短暂封锁加莱港 抗议英国迟发捕鱼许可证

（法新社法国加莱26日电） 法国渔民今天采取行动扰乱横跨英吉利海峡的交通，阻止渡轮抵达加莱港，抗议英国政府未履行脱欧协议，向法国渔民核发足够捕鱼许可证。

广告 继续浏览后续

有6艘渔船阻止渡轮抵达港口，此阻挡行动维持了一个半小时。在陆地上的渔民预期稍晚要扰乱欲进入英法海底隧道（Channel Tunnel）的货运交通。

其中一艘渔船上挂着一面旗帜，写着「我们要讨回许可证」。

法国国家海洋渔业委员会（CNPMEM）区域负责人勒普雷特（Olivier Lepretre）表示，渔民采取此行动的用意为「施压英国政府」，并扬言要对从英国进口的产品采取行动等。

位于西边的圣马洛（Saint-Malo）港口也发生类似抗议行动，不过早上因为天气不佳致使船班取消，因此并无渡轮受到影响。

英国首相强生（Boris Johnson）发言人昨天表示，他对「抗议活动的威胁感到失望」。

英国脱欧后因为贸易受到扰乱，加上卡车司机人力短缺，引发严重供应问题，进而导致燃料短缺。

英国对法国港口依赖极高，尤其是新鲜食品进口，若延长封锁港口可能会带来惨重代价。

© 2021 AFP