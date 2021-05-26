法国电影美化抽菸 抗癌团体抨击

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（法新社巴黎26日电） 风靡一时的法国新浪潮电影，曾让抽菸看来有性感魅力；但半个世纪多过去，法国电影却仍对香菸着迷。今天发布的一份调查显示，当前法国制作的电影几乎全都含有香菸内容。

根据民调机构易普索（Ipsos）替法国抗癌联盟（French League Against Cancer）所做的调查，在检视的150部电影当中，平均每部片出现香菸的内容合计达2.6分钟，相当于6支广告片的曝光度。

法国抗癌联盟表示：「香菸在法国电影里几乎无所不在。从2015到2019年，90.7%的法国电影至少有一个场景、一件物品或一句台词与香菸有关。」包括剧中角色抽菸、出现烟灰缸或香菸画面，或角色提到抽菸。

法国抗癌联盟更指出，法国虽已在10多年前开始全面室内禁菸，但法国电影却比以往更常出现人们在公共场所吞云吐雾的画面。

调查发现，法国电影里的吸菸画面，有20%多出现在办公室或其他工作场所，几乎和出现在咖啡馆、餐厅或夜店一样频繁。

此外，调查访问法国年轻人的看法。其中近60%的人认为，这类电影画面会激发他们吸菸的欲望；也有接近相同比例的年轻人相信，菸草商涉及置入性行销。

法国抗癌联盟理事长卡恩（Axel Kahn）在声明中表示：「我们强力谴责过去15年法国电影将吸菸美化。」他并指责「锁定年轻人的宣传方式既积极又狡猾」。

这份研究报告选在5月31日世界无菸日（World NoTobacco Day）前公布。而法国国家公共卫生署（SantePublic）今天也发布，法国多年来吸菸人口减少趋势去年中止，归咎于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情造成「社会危机环境」，使得较低收入人口吸菸者比2019年增加，且尝试戒菸者减少。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP