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（法新社横滨5日电） 自2000年以来首度闯进奥运四强的法国队，今天在终场前2.4秒冷不防赏给斯洛维尼亚一记火锅，粉碎斯队逆转美梦，以90比89险胜，将与寻求4连霸的美国争夺东京奥运男篮金牌。

法国队德科洛（Nando De Colo）与佛尼耶（Evan Fournier）分别挹注25、23分，但决胜关键发生在终场前2.4秒，法国90比89领先，斯洛维尼亚普莱佩里奇（Klemen Prepelic）原以为可以上篮得手，让球队反败为胜，却被目前效力美国职篮NBA洛杉矶快艇的巴图姆（Nicolas Batum）补位盖了火锅，功败垂成。

前三节打完法国以71比65领先。第四节一开始法国把比数拉开，斯洛维尼亚从后急起直追，两队两度打平，不过斯洛维尼亚从未超前，一路激战至比赛结束。

效力NBA达拉斯独行侠的斯洛维尼亚球星唐西奇（Luka Doncic），今天缔造奥运男篮史上第三个「大三元」，拿下16分、10篮板和18次助攻，但仍无力回天。

NBA犹他爵士队7��1�贾蟹娓瓯炊�（Rudy Gobert）为法国队贡献9分、16篮板和4火锅，巴图姆也祭出4次阻攻，最后1次阻攻成为球队致胜关键。

在斯洛维尼亚方面，托比（Mike Tobey）攻下23分，普莱佩里奇拿下17分。

法国曾在2000年奥运打进金牌战，但上两届奥运都在八强止步。

美国队自2008年起连续3届奥运夺金，创下25连胜，上月25日输给法国是4届赛事以来第一败，上次在奥运翻船已是17年前的2004年雅典奥运往事。（译者：陈政一/核稿：徐崇哲）

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