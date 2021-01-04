法国疫苗施打速度比英德慢 面临压力升高

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（法新社巴黎4日电） 法国政府今天面临各界越来越多要求当局加速施打2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的压力。根据媒体报导，最近染疫才康复的法国总统马克宏也对疫苗施打速度过慢大动肝火。

目前为止，法国境内只有数百人接种疫苗，相较之下，邻近的德国已有超过20万人接种，英国则约百万人已接种。

法国大东部大区首长侯特涅（Jean Rottner）告诉法国第2电视台（France 2）：「我们当前所见是一场政府丑闻。」大东部大区感染病例急遽飙升。

身为在野的右翼共和党（Republicans）成员的侯特涅说：「速度必须加快。法国亟需一个清楚方向的政府提供明确和坚定的信息。而不是给人家这种印象。」

马克宏（Emmanuel Macron）在对全国发表新年演说时承诺，疫苗注射不会有「不合理的延宕」，但法国星期日报 （Journal du Dimanche）今天披露，马克宏私底下严厉批评疫苗施打的进度。

星期日报引述接近艾里赛宫（Elysee Palace）人士报导，马克宏说，这种「家庭散步」的速度「不符合当前状况，也不配法国人」。

根据导，马克宏说：「我早上、中午、傍晚和晚上都在作战状态，我期待大家都是如此。现在这样行不通。必须要迅速而坚定的改变。」

极右派政党国民联盟（National Rally）副主席巴尔德拉（Jordan Bardella）说：「法国已成为全世界的笑柄。」

巴尔德拉告诉RTL电视台：「我们一周接种疫苗的人数，是德国30分钟的人数。太丢脸了。」

根据法国卫生部的数据，截至1月1日止，法国仅有516人接种疫苗。

法国政府从照护中心的病患开始施打疫苗，由于必须经过每一位病患的同意，过程费时。

欧洲联盟（EU）目前只批准美国辉瑞药厂（Pfizer ）和德国生技公司BioNTech合作开发的疫苗，法国的赛诺菲（Sanofi）和英国的葛兰素史克药厂（GSK）的疫苗则因延宕的关系，要等到今年稍后才能备妥。

法国政府也严正否认疫苗施打速度慢，是为了要等待法国国产疫苗的问世。

© 2021 AFP