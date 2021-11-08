法国确诊病例攀 学童摘下口罩不到1个月又得戴上

（法新社巴黎8日电） 随着法国COVID-19 （2019冠状病毒疾病）新增确诊病例攀升，境内大部分地区学童才获准摘下口罩不到一个月，今天又得再度戴上。

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法国101个省分当中有40个省不用戴口罩的小学，受到这项命令影响。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）明天将对全国发表关于疫情的演说。

根据现行法国政府防疫指引，当每10万居民新增确诊病例逾50起连续5天，小学学童就必须佩戴口罩。

法国将近75%民众已接种疫苗，是欧洲高疫苗覆盖率国家之一。

法国今年夏天推出健康通行证时，大家为了上餐厅、健身房和其他娱乐和运动场所，数百万人争相接种疫苗，如今施打速度开始减缓。

最新的政府命令规定61个省的学童必须戴口罩遮住口鼻。这些地区包括巴黎周遭地区，以及法国南部的马赛市（Marseille）。

而在中等学校，无论染疫病例数为何，学生仍必须强制戴口罩。

法国总统马克宏9日晚上将对全国发表演说，这将是自7月12日以来首次关于这场公卫危机的演说。

一般预料，马克宏将讨论目前正在进行的加强剂施打计画，这项计画针对65岁以上或有基础疾患民众。

© 2021 AFP