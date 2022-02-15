法国示警俄罗斯已准备好攻乌

（法新社巴黎14日电） 法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天警告，莫斯科在边界集结大军之后，俄罗斯对乌克兰发动「大型攻势」的「所有要素」都已就绪。

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勒德里安告诉法国电视5台（France 5）：「俄罗斯军队在乌克兰进行大型攻势的所有要素都有了吗？是的，有，有可能，可能很快。」

但他补充说，没有证据显示莫斯科已经做出决定。他说：「仍有（可能的）外交解决方案，那是一定的。」

法新社报导，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）明天将接见德国总理萧兹（Olaf Scholz）。萧兹是西方最新一位前往莫斯科寻求外交突破的领袖。

美国警告俄罗斯可能随时会侵略乌克兰。乌克兰的西方盟友扬言，俄国若真发动攻击，将遭到瘫痪性的经济制裁。

勒德里安说：「紧张情势升高，军事局面难以维系，有降低情势的迫切必要。」

「蒲亭希望阻止乌克兰拥有主权…（如果）乌克兰主权或完整性因为俄国大力干预遭遇挑战，将会有庞大后果，重大制裁。」

俄罗斯国防部长萧依古（Sergei Shoigu）今天宣布，莫斯科在俄国与白俄罗斯的部分大型演习结束，但其他演习仍会持续。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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