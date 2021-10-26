法国西班牙提议联合采购天然气 欧盟11国反对

（法新社卢森堡26日电） 欧盟能源部长今天在卢森堡召开紧急会议，商讨如何应变节节攀升的天然气价格，但包含德国在内的11国，反对法国与西班牙提出的改革市场方案。

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欧盟高峰会上周因相同议题召开，并敲定这场卢森堡会议，而下周将于英国召开「联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议」（COP26）。

全球经济因COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫措施长期陷入停滞，许多国家的经济正准备复苏，却又因为能源价格上涨蒙上阴影。

欧洲的天然气与原油高度仰赖进口，由于作为基准的天然气现货价格飙升，趸售能源价格巨幅上涨。

欧洲联盟执委会面对能源价格飙涨挑战，研拟让各成员国有可应对的「工具箱」政策，包括建议调降能源增值税和消费税，对低收入户及小型企业提供财政补助等。

不过，西班牙在会议上劝说其他成员国支持提案，希望以欧盟在采购疫苗时的相同作法，由欧盟各国联合采购天然气。

法国对西班牙的提案表示支持，希望欧洲重组能源市场，藉此缩减天然气在设定价格上的重要性，也符合法国国内能源组合。法国有超过7成能源仰赖核能。

不过，包括奥地利、丹麦、芬兰、德国、爱尔兰和荷兰等9国在今天会议前发表联合声明，反对欧盟市场根本性变动。

他们表示，天然气与电力的内部市场在过去数十年共同逐渐形成，有竞争力的市场才能带来创新、安全供应链，也是促进欧盟转变，迈向低碳排未来的关键因素。

签署国之一的卢森堡表示，瑞典和比利时也在声明上签名，使得反对联合采购提案的国家来到11个。

© 2021 AFP