法国警方强力执法 遏止瘫痪首都抗争97人被逮

（法新社巴黎13日电） 巴黎警方表示，逮捕97个不满防疫管制的抗议民众，因他们违反不得以车队瘫痪首都交通的禁令，当中仍有81人今天仍拘留中。

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法新社报导，数以千计来自法国的抗议民众号召车辆组成「自由车队」（Freedom Convoy），意图12日瘫痪巴黎交通，当中有数百人预计今天前往比利时首都布鲁塞尔。

估计超过百辆车12日聚集巴黎香榭丽舍大道（Champs-Elysees），警方发射催泪瓦斯驱离，这番情景让人想起2018至2019年间发生的「黄背心」（Yellow Vests）示威抗争。

直到今天清晨，香榭丽舍大道及布洛涅森林（Bois de Boulogne）附近仍有数十人。

抗议民众表示，抗争发起人之一罗德里格斯（Jerome Rodrigues）曾是黄背心运动的领袖。2018年底至2019年初，响应黄背心抗争的民众每个周末与警方爆发激烈冲突长达数个月。

巴黎警局另指出，网路盛传一段影音，有个员警在香榭丽舍大道的凯旋门（Arc de Triomphe）附近，持枪指着某个开车的驾驶，对此警方正展开内部调查。

在法国，示威群众不满需出示疫苗护照才能进餐厅、咖啡馆及其他公共场所的防疫管制，这是总统马克宏（Emmanuel Macron）推广疫苗接种采取的措施之一。

警方的消息来源指出，估计另有超过400辆车彻夜在巴黎附近的多个城市集结，他们号召朝布鲁塞尔进发，响应14日在当地举行的大规模示威。

虽然比利时当局已禁止预计14日在布鲁塞尔的示威抗争，不过来自法国的车队已抵达法国北部城市里尔（Lille），继续朝布鲁塞尔前进。（译者：曹宇帆）

© 2022 AFP