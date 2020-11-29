法国警方施暴摄影记者　无国界记者组织抗议

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（法新社巴黎29日电） 巴黎近5万人上街抗议，要求撤回「整体安全法」草案，保障资讯自由并避免警察暴力。无国界记者组织谴责法国警方在抗议过程对一名获奖叙利亚摄影记者施加「不可接受的」伤害。

Polka杂志及法新社的特约摄影记者阿尔哈比（Ameer Alhalbi），28日采访反对警察暴力和法国政府将立法限制散播警察影像的示威活动。

在推特上一张广为分享的照片上，阿尔哈比脸部似乎出现瘀伤，头上大部分都包着绷带。

无国界记者组织（Reporters Without Borders）秘书长德洛瓦（Christophe Deloire）推文表示，24岁的阿尔哈比在巴黎巴士底广场（Place de la Bastille ）被「警棍」打伤，他谴责这种暴力行径。

他在另一则推文中说：「阿尔哈比从叙利亚来到法国避难，就像其他几名叙利亚记者一样。法国这块人权之地不应威胁他们，而应保护他们。」

德洛瓦也提及，阿尔哈比已被明确认定为记者。

阿尔哈比曾赢得几个国际奖项，包括2017年世界新闻摄影奖「现场新闻」类第二名，主要是因为他为法新社报导家乡阿勒坡（Aleppo）的冲突。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP