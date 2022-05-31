法国记者与乌东平民同乘撤离巴士 命丧俄军袭击

（法新社巴黎30日电） 法国及乌克兰官员说，俄罗斯今天的轰击行动击中一辆疏散乌克兰东部平民的巴士，造成一名法国记者丧命。

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法国总统马克宏（Emmanuel Macron）发推文说：「李克勒-殷姆霍夫（Frederic Leclerc-Imhoff）在乌克兰呈现战争的真实情况。他与被迫逃离俄军轰击的平民一起搭乘人道巴士，因遭受创伤而不治。」

马克宏写道：「对于那些坚持战地报导这项艰钜任务的人，我重申法国的无条件支持。」 李克勒-殷姆霍夫效力法国BFM电视台（BFM TV）。电视台表示，自俄乌战争2月24日开打以来，他是第2次赴乌克兰采访。 法国和乌克兰外交部各自在声明中表示，李克勒-殷姆霍夫当时在乌东的北顿内茨克（Severodonetsk）附近，这座城市近几周遭到不断推进的俄军攻击。 法国新任外长柯隆纳（Catherine Colonna）今天造访乌克兰首都基辅，她发推文说，李克勒-殷姆霍夫「在履行报导职责时，于俄军轰击人道任务的行动中」丧命。 柯隆纳说：「我已与（乌东地区）卢甘斯克（Lugansk）政府谈话，并要求（乌克兰）总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）调查，他们向我保证予以支持协助。」 卢甘斯克州长盖戴（Sergiy Gaidai）在通讯软体Telegram上说：「我们的装甲疏散车辆当时正要从当地载10人上来，却遭敌方火力攻击。」 BFM电视台表示，李克勒-殷姆霍夫是遭到炮弹的碎片击中，他的同事布兰茨泰特（Maxime Brandstaetter）也受了伤，当地协力人员卢塔（Oksana Leuta）则无恙。

电视台声明说：「这起悲剧事件提醒我们，所有为了报导这场战争而冒着性命危险的记者所面临的威胁，而战争已经打了超过3个月。」 电视台总监福吉尔（Marc-Olivier Fogiel）说，李克勒-殷姆霍夫的母亲得知儿子死讯后的第一个反应是询问儿子的同事们是否安好。

福吉尔表示：「她理解儿子的工作…带着一种自豪感。」 「无国界记者」（Reporters Without Borders）组织表示，至少已有8名记者在报导乌克兰战事期间丧命。

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