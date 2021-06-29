法国赛诺菲药厂将斥资20亿欧元 研发mRNA疫苗

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（法新社巴黎29日电） 法国制药巨擘赛诺菲（Sanofi）今天宣布，计画投资20亿欧元（新台币665亿元）研发mRNA疫苗，以跟上竞争对手辉瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、莫德纳（Moderna）等药厂脚步。

去年在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗研发竞赛中落后的赛诺菲宣布，从现在开始到2025年，每年都会投资4亿欧元，目标是研发至少6款mRNA候选疫苗。

赛诺菲表示，他们计画成立mRNA「卓越技术中心」，并聘雇400名员工，在美国麻州剑桥市（Cambridge）和法国中部马西莱图瓦勒（Marcy-L'Etoile）的实验室进行研发。

赛诺菲旗下疫苗事业赛诺菲巴斯德（Sanofi Pasteur）执行副总裁崔欧福（Thomas Triomphe）在声明中表示，「这笔钜额投资代表我们正式加入新一代的疫苗竞赛，未来mRNA技术将发挥最大影响力」。他还指出，「虽然mRNA技术并非所有传染性疾病的解药，但它可在日常预防上发挥巨大效用，满足许多先前无法达到的公卫需求」。

mRNA疫苗的原理是注射后，mRNA会教导人体辨识新型冠状病毒的棘蛋白，让人体产生中和抗体。

赛诺菲正与英国药厂葛兰素史克（GSK）联手研发COVID-19疫苗，这款结合抗原与佐剂的疫苗已于5月展开第3期临床试验，希望在年底前取得上市授权。

此外，赛诺菲也与美国基因转译生物科学公司（Translate Bio）合作研发同样采用mRNA技术的流感疫苗，近斯已展开人体试验。

© 2021 AFP