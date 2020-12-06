法国车手欧吉耶夺世界拉力锦标赛生涯第7冠

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（法新社义大利蒙萨6日电） 国际汽车联盟（FIA）组织办理的世界拉力锦标赛（WRC），在义大利蒙萨（Monza）进行本季最终赛事。法国车手欧吉耶今天赢得蒙萨拉力赛后，拿下生涯第7座世锦赛冠军。

丰田车队（Toyota）的欧吉耶（Sebastien Ogier）参加这场季末拉力赛前，似乎注定输给积分居首的威尔斯队友伊凡斯（Elfyn Evans）。

但伊凡斯昨天撞车粉碎他的夺冠希望，为欧吉耶和副驾驶殷格拉西亚（Julian Ingrassia）再添冠军排除障碍。两人过去是以福斯（Volkswagen）和福特（Ford）车辆夺冠。

在这个深受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情干扰的赛季结束后，欧吉耶表示：「我非常开心，但我不会跳起来，因为今年有这么多人在受苦。」

欧吉耶在8个赛季中夺下第7冠，让他得以跟一级方程式赛车（F1）英国选手韩密尔顿（Lewis Hamilton）平起平坐。韩密尔顿上月追平德国「车神」舒马赫（Michael Schumacher）7座F1世界冠军的纪录。

但在拉力世锦赛方面，欧吉耶还差2座冠军，才能追平同胞罗布（Sebastien Loeb）的9冠纪录。

© 2020 AFP