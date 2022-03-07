法国送碘片到乌克兰 马克宏严正关切核电厂安全

（法新社巴黎6日电） 法国外交部长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天表示，法国将为乌克兰运送医药援助物资，包括有助保护人体免受暴露辐射影响的碘片。

广告 继续浏览后续

勒德里安回答有关运送碘片相关问题时告诉法国第2电视台（France 2 television）：「是的，我们已经运送了各种的医药产品。」

法国驻乌克兰大使德庞森（Etienne de Poncins）今天稍早对BFM电视台（BFM TV）说，将会在未来几天内将250万剂碘片运送到乌克兰。

勒德里安表示，总统马克宏（Emmanuel Macron）今晨已与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）联系，提出核安全相关议题。

俄国4日攻击札波罗热（Zaporizhzhia）核电厂后，马克宏对罗马尼亚多处核址安全表达「严正关切」。

马克宏告诉媒体，蒲亭已表示准备尊重国际原子能总署（IAEA）有关保护核能电厂的规范，也同意与国际原子能总署展开会谈。

勒德里安说，马克宏与国际原子能总署的看法是，俄罗斯必须接受乌克兰拥有境内核电厂主权，因为这不只攸关乌克兰的安全问题，也攸关整个欧洲的安全问题。

国际原子能总署主管明天将在维也纳举行季度会议，署长葛罗西（Rafael Grossi）预计今天下午召开记者会。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP