法国逾7成教师罢工抗议放宽防疫 半数小学恐关闭

（法新社巴黎13日电） 法国政府近日放宽有关学童的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫规定，多达3/4教师罢工反对，法国今天恐有半数小学关闭。

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法国最大的小学教师工会Snuipp-FSU本月11日透过声明宣布罢工，声称这次行动「体现各所学校愈来愈深的绝望」。

工会抱怨，教师们无法恰当地授课，也未获得免于染疫的足够保护，且经常要看新闻才知道卫生措施变更，而不是由上级机关告知。

法国政府致力在疫情期间维持学校照常开放以减缓家长的压力，并为此感到自豪。在法国准备于4月举行总统大选投票之际，这次罢工对政府来说相当尴尬。

Snuipp-FSU表示，由于许多学童请病假，远距学习和亲自到校上课又难以并行，如今「开放的已经不是学校，而是某种『日托』」。

想在今年大选挑战总统马克宏（Emmanuel Macron）的竞争者们也紧抓着罢工议题做文章。

保守派参选人波克瑞斯（Valerie Pecresse）接受法国第2电视台（France 2）访问时说：「我感受到学校社群、尤其是家长的巨大痛苦。」

近来法国各地民众在药房外大排长龙等着为班上出现确诊病例的家中学童筛检，总理卡斯特克斯（Jean Castex）10日晚间宣布放宽规定，允许家长利用家庭快筛试剂为孩子筛检。

政府发言人艾塔尔（Gabriel Attal）昨天在内阁会议后告诉媒体，「我们倾听了民意并做出改变」，同时承认家长和教师都感到「厌倦」。

教师们对教育部长布朗凯（Jean-Michel Blanquer）深感不满，如今指挥权从教育部上移到政府核心，似乎意在补救。

布朗凯并未放弃强硬态度，他11日在电视访谈中说「大家不能因为反对病毒而罢工」。但他因应学校疫情的方式导致11个工会参与了今天的罢工行动，是工会少有的团结一致，可能促成数十年来规模最大的一次罢工。（译者：曾依璇/核稿：陈政一）

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