法国道达尔豪掷逾7500亿 投资伊拉克能源生产

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（法新社巴格达5日电） 法国石油巨擘道达尔能源（TotalEnergies）今天签署270亿美元（约新台币7537亿元）合约，将投资伊拉克生产石油与天然气及发展太阳能；伊拉克正面临严重能源危机。

伊拉克石油部长伊斯梅尔（Ihsan Ismail）与道达尔能源执行长普扬（Patrick Pouyanne）今天在巴格达（Baghdad）举行签约仪式；这项交易被视为伊拉克减低对化石燃料依赖的一环。

普扬数度出差伊拉克，历经数月协商才签订这项合约。至于合约为期多久、总额多少，道达尔能源并未向法新社直接证实。

但多名官员表示，道达尔能源计划初期投资100亿美元进行基础建设，第2轮再投资170亿美元。

伊斯梅尔说，这是西方企业在伊拉克最大规模的投资，而执行这些计画正是我们当前面临的挑战。

富藏石油与天然气的伊拉克虽名列石油输出国家组织（OPEC）第2大生产国，目前却饱受严重能源危机与长期停电所苦，引发社会不满。

官员辩称这是缺乏投资及能源管线老旧所致，并指油价下跌，导致无多余资金汰旧换新；石油工业是伊拉克经济支柱，占国家财政收入9成以上。 （译者：纪锦玲）

© 2021 AFP