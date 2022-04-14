法国长青演员米歇尔．布克辞世 享耆寿96岁

（法新社巴黎13日电） 法国传奇演员米歇尔．布克（Michel Bouquet）今天逝世，享耆寿96岁。他曾与新浪潮导演楚浮（Francois Truffaut）、夏柏洛（Claude Chabrol）共事，在舞台、电影都有建树。

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米歇尔．布克的发言人告诉法新社，他逝于巴黎一所医院。 布克在剧场及大银幕上的表现都曾获各大奖项肯定，政治人物、法国剧场及电影界名人纷纷为他致哀。 法国资深演员亚兰德伦（Alain Delon）说：「我深感哀痛。米歇尔．布克是极佳演员。」他想起两人合作的经验说：「留给我的只剩美好回忆。」 法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在推特上悼念说：「一位伟人离我们而去。」他还表示：「70年来，米歇尔．布克把剧场和电影带到无上的热情与真实境界，用足以燃烧舞台、冲破银幕的力量，展现了人的所有矛盾。」

布克因主演800场剧作家尤尼斯柯（Eugene Ionesco）的荒谬剧「国王死去」（Exit the King）而享有盛名，也因诠释剧作家莫里哀（Moliere）的「守财奴」（The Miser）主角而备受赞誉。 但真正让全球观众认识布克的是他的电影作品。

在2005年法国导演葛蒂基杨（Robert Guediguian）执导的「最后的密特朗」（The Last Mitterrand）中，布克以独特的方式饰演这位社会党籍前总统，拿下个人第2座法国凯撒电影奖（Cesar Award）最佳男演员奖。 此前，他以导演安．方登（Anne Fontaine）2001年作品「我如何弑父」（How I Killed My Father）中的演出，首度在凯撒奖称帝。

他生涯中还曾获两座莫里哀奖，即法国最重要的剧场界奖项。

布克数度参演1960年代的新浪潮电影经典，包括夏柏洛的「不贞之妻」（The Unfaithful Wife）及「红酒炖香鸡」（Cop au Vin）。 布克还演出了楚浮的「黑衣新娘」（The Bride Wore Black）和「骗婚记」（Mississippi Mermaid）。

米歇尔．布克1925年11月6日在巴黎出生，他对表演的热爱承袭自母亲，她经常带布克去喜剧院（Opera Comique）看戏。 布克2019年接受法新社访问时说：「每次布幕升起，都比战争更慑人心魄…虚幻世界远非现实世界可比。」 「这就是我一生所受的最好教育。」

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