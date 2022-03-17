法国防疫规范松绑 乔科维奇没打疫苗仍可战法网

（法新社巴黎16日电） 在法国防疫措施陆续取消后，法网主办方表示，今年的法国网球公开赛，包括塞尔维亚名将乔科维奇等未施打疫苗的球员，皆可「依现状」自由参赛。

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下周将重登世界球王宝座的乔科维奇（Novak Djokovic）因未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗而与澳洲政府大打法律战，败诉后签证被取消，最终无缘参加澳洲网球公开赛。

在那之后，坚持不打疫苗的乔科维奇能否参加法网就被打上问号，但法国本周开始取消需出示疫苗通行证和其他防疫规范后，法网赛事总监茉莉丝摩（Amelie Mauresmo）表示，乔科维奇可以参加法网。

她在记者会中说：「就目前情况而言，没什么能阻挡乔科维奇参加法网，我们的目标是尽可能让最好的球员都进到参赛名单中。」

生涯拿过20座大满贯冠军的乔科维奇因明确表达拒打疫苗的立场，被迫缺席正在美国进行的印地安泉（Indian Wells）网赛。

乔科维奇今年无法参加澳网，也没有机会拿下创纪录的生涯第21座大满贯冠军，但他的竞争对手纳达尔（Rafael Nadal）在澳网称王后，写下21冠的历史新页。

法国网球协会（FFT）今天也说，俄罗斯及白俄罗斯球员都可参赛，但须以中立身分参加，这与世界女子职业网球协会（WTA）、世界职业网球协会（ATP）巡回赛以及大满贯（Grand Slam）赛事先前宣布的作法一致。

© 2022 AFP