法国预估 年底前单日新增确诊破10万

（法新社巴黎22日电） 法国卫生部长维宏（Olivier Veran）今天表示，由于传播速度更快的COVID-19（2019冠状病毒疾病）变异株Omicron来势汹汹，估计年底前法国的每日新增确诊病例将破10万。

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维宏接受法国BFM电视台（BFM TV）访问表示：「这是推估模式显示的情况。」他还宣布，即日起法国将首次开放对5至11岁的孩童施打疫苗。

法国通报21日新增确诊7万3000例，过去7天的平均新增确诊超过5万4000例。不过法国官员担忧，Omicron来袭已改变疫情的样貌。

维宏表示，患者感染Omicron的病例占法国新增确诊数的20%，不过在首都巴黎地区则是高达35%。

他表示，预料至耶诞节及新年假期期间，多数的新增确诊病例将是感染Omicron，而到明年元月初，Omicron将成为法国的主流病毒株。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）寄望加速推动施打疫苗追加剂的方案可遏止Omicron扩散。维宏表示，截至今天为止已注射2000万剂追加剂，估计耶诞节前将达到2200至2300万剂。

尽管如此，欧洲各地对于因应Omicron采取的措施不尽相同。

德国、苏格兰、爱尔兰与荷兰等国家与地区已再度实施局部或全面封城，或是其他维持社交距离措施。英国首相强生（Boris Johnson）则表示，耶诞节前不会对英格兰颁布新的防疫管制，但他警告，之后可能有必要采取行动。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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