法国：制裁措施正造成俄罗斯经济崩溃

（法新社巴黎1日电） 法国财政部长勒麦尔今天表示，西方国家为惩罚莫斯科侵略乌克兰所祭出的制裁，将使得俄罗斯经济崩溃。法国、欧洲联盟（EU）和其他国家昨天才宣布将会对俄罗斯实施新一波制裁。

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勒麦尔（Bruno Le Maire）接受法国新闻台（France Info）访问时表示：「我们将造成俄罗斯经济崩溃。经济和金融的权力平衡完全有利于欧盟，欧盟正在找回自身经济力量。我们正对俄罗斯展开全面经济和金融战。」

欧盟昨天将亲克里姆林宫的俄罗斯商业寡头和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）的发言人加入制裁黑名单，其中较知名人士包括蒲亭亲密盟友、石油业巨擘国营俄罗斯石油公司（Rosneft）执行长谢琴（Igor Sechin），以及输油管大企业俄罗斯国家石油运输公司（Transneft）总裁托卡瑞夫（Nikolay Tokarev）。

另有3位名列富比世（Forbes）俄罗斯10大富豪排行榜的商人被加入制裁名单，分别是金属大王摩达雪夫（Alexei Mordashov）、大亨尤斯马诺夫（Alisher Usmanov）和蒲亭友人季姆琴科（Gennady Timchenko）。

勒麦尔指出，遭到制裁冻结的俄罗斯资产总额「将近1兆美元（约新台币28兆元）」，且俄国中央银行昨天将基准利率调高至20%后，「企业只能以高利息借贷」。

勒麦尔承认，俄罗斯百姓也会受到制裁冲击影响，「但我们别无其他方法」。

勒麦尔还说，他将在未来几天和法国2家能源业巨擘道达尔能源（TotalEnergies）与Engie商谈，就它们在俄罗斯参与的能源计画做出决定。他表示，现在与亲近蒲亭人士有任何合作，都构成「原则问题」。

欧洲其他能源业巨擘壳牌（Shell）和英国石油（BP）已表示将退出俄罗斯，引发Engie股价今天在巴黎股市早盘应声重挫5%。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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