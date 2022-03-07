法国：蒲亭一心达成在乌克兰目标 透过谈判或战争都行

（法新社巴黎6日电） 法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）表示，俄罗斯总统蒲亭今天告诉法国总统马克宏，莫斯科打算达成在乌克兰的目标，无论是透过外交或军事手段都行。 根据法国总统府官员，蒲亭（Vladimir Putin）告诉马克宏（Emmanuel Macron），莫斯科「要不透过协商，要不就透过战争」达成在乌克兰的目标，还保证「无意」攻打乌克兰核子设施。

广告 继续浏览后续

这位要求不具名的法国官员还说，马克宏认为蒲亭在「乌克兰『去纳粹化』和『中立』」等目标上「志在必得」。

蒲亭也要求承认2014年俄国兼并的克里米亚隶属俄国，以及承认俄国已承认的乌东两个分离区为独立国家。

上述官员表示，乌克兰「无法接受」这些要求。

马克宏敦促蒲亭遵守国际法、勿伤害平民时，蒲亭否认俄军锁定平民。 上述官员表示，马克宏回应蒲亭说，「发动攻击的是俄军」，「没理由相信乌军让百姓身陷险境」。 上述官员还说，「蒲亭总统说他无意攻击核电厂」，且会遵守联合国原子能总署对核电厂保护的标准。 这次由马克宏要求进行的通话历时1小时45分，是俄国2月24日攻打乌克兰以来，马克宏与蒲亭第4度对话。

© 2022 AFP