限制华为5G 法国：这是主权问题

据中央社报道，法国国家资讯系统安全局7月5日宣布将限制电信业者使用华为的授权许可，中国外交部7月6日呼吁法国提供各国企业公平且非歧视的环境。对此法国回覆，“这是风险管理，问题在于主权”。法国国家资讯系统安全局（ANSSI）局长普帕尔（Guillaume Poupard）5日接受法国《回升报》（Les Echos）访问时宣布，将限制采用中国华为法国电信业者的授权许可年限，以作为让华为进入法国市场的交换条件。

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据普帕尔表示，中国电信巨擘不会遭到“完全禁用”，但采用华为的法国电信业者将会有最长8年的授权许可。“不采用华为的电信业者，我们鼓励他们不要这么做。至于已经使用的，我们会核发3年至8年的授权许可”。

这个决定不仅来自于产业考量，更受到华盛顿与北京长期外交紧张关係的影响。美国向其盟友施压， 希望他们以安全为由禁止疑似与中国政府关系密切的华为。

华为则始终否认这类指控，而中国官员也试图和法国找到共识。中华人民共和国外交部发言人赵立坚7月6日在外交部例行记者会上向法国喊话，“希望法方能够秉持客观公正态度，尊重市场规律和企业意愿”。

赵立坚呼吁巴黎“以实际行动为包括中国企业在内的各国企业提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境”。

普帕尔向法新社表示，“法国的5G决策是一个妥协。我们必须同时在经济与主权的考量下发展5G，要让电信业者能接受，也要能让我们不过度依赖某个设备商或某个国家”。

普帕尔接著说：“我们没有在攻击华为，也不是反中的种族歧视 … 这只是风险管理。不是每家设备供应商都是一样的。我不针对谁，但我们都知道中国设备商和美国设备商所带来的风险是不一样的。当然，我们谨慎面对于非欧洲设备商。倘若所有电信业者都使用同一间设备商，即使是法国的，那也会是一个灾难。”

最后普帕尔强调，“这不是要去责难哪间企业或哪个国家的动机。问题在于主权”。

法国并非唯一夹在美中5G争议之间的欧洲国家。英国数位、文化、媒体暨体育大臣陶敦（Oliver Dowden）6日向英媒重申，政府将“多元化5G设备，以减少高风险供应商的佔比，其中主要包括华为”。

《金融时报》（Financial Times）写道，主要原因是因为美国实施制裁将对华为设备的可靠性带来“非常严峻”的冲击。

目前仅有3间电信设备供应商有能力提供法国未来的5G网络，除了华为之外，还有欧洲的诺基亚（Nokia）和爱立信（Ericsson）。法国电信商Orange已经选择诺基亚和爱立信作为5G网路合作伙伴。

法国电信营运商SFR和Bouygues则已使用华为基地台来提供4G网络服务，并希望持续使用华为的5G设备。两间业者现在担心必须更换设备商，甚至可能因为规格不相容而需要拆除旧的设备。因此SFR和Bouygues正在规划向政府提出国赔。