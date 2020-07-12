Coronavirus-疫情影响法国人员外派

如果说外派工作依然是一种引人入胜的职业经验，企业未来可能将会减少予以使用。这是为外派人员及他们家属服务的法国业界的一种预测。

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本台RFI法广记者KUMOR Agnieszka在周日（2020年7月12日）刊出的一篇采访报道中介绍说：有两百万法国人在法兰西境外生活和工作，其他人可能也在考虑着，但出于对疫情后果的担心，企业相关部门负责人认为，管理层今后的角色将被简化。比如，将不再把一整家人派往俄罗斯，而是要求合作者在其原籍国工作。外派的方式将发生演变，以适应企业的需求。这可能会即刻带来否面影响，但企业应该找得到其它革新的解决办法。

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法兰西依然吸引外国投资人

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相反，法国本土依然受到青睐。大量外国企业想派遣人员前来。业界的一名高管Lionel GROTTO(Agence Choose Paris Région)在接受RFI法广记者采访时表示，在接洽了巴黎大区里500家以外国资本为主的企业后显示，其中65%预测，他们的业务在2020年下半年将会发展，尤其是在广义上的数字领域，软件 ˎ 服务 ˎ 基础设施 ˎ 电信和卫生，绿色交通，还有对环境影响较小的发展模式。人们也考虑到，一边，部分企业所遭遇的危机将可能延续至暑期结束开学以后，而另一些则是处于正能量势态之中。 ”

本台RFI法广指出，法国的挑战是要保持其作为外国投资者在欧洲的首选之地。

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