Covid-19疫情影响法国度假人的行为

已进入2020年暑期的法兰西，本周末迎来首批外出度假的人潮。法国交通部门的统计数字显示，周六午时出现了近千公里，不同以往的堵车长龙。道路安全部门指出，这一堵车原因，除7号高速公路上发生的一起车祸以外，Covid-19病毒所引发的卫生危机也是起因之一。法国本土的度假民众舍弃公共运输系统。

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法国道路安全预防协会的一份报告分析认为，2020年夏季，80%的法国人优先选择小轿车 ˎ 摩托车 ˎ 野营车甚至单车等个人交通手段。就此，法国道路安全预防协会的负责人Anne Lavaud在接受本台法广记者Laura MARTEL采访时，担忧这一现象所造成的道路流量增加，尤其是在乡间小路。

“传统上，外出度假主要是走高速公路，然而，法国民众现在说优先选择二级公路。他们表示，这是喜爱探索路途上的美景。尤其是有多达84%的人表示，感觉在二级公路上更有卫生安全。这肯定是他们的想象，高速公路在度假期间人潮拥挤，在服务区停留不安全。让人感到不安的是，在二级公路上，给驾车人休息的地方更少。危险的是，人们会因此而不做必须的休息，一口气开完全程。这实在太危险。我们也担心，二级公路实际上就道路安全而言，绝对不是更可靠的交通网络。高速公路大约占运输总量的26%，占车祸死亡总人数的8%。而二级公路上则占了死亡总人数的62%，而车流量则不到50%。”

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以上是法国道路安全预防协会负责人Anne Lavaud谈Covid-19疫情影响法国度假民众外出行为所具有的潜在危险。

其它 / 联合国2020年全球野生物种犯罪报告