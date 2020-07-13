防范新冠疫情回升 马克龙总统呼吁戴口罩

在刚刚经历上周末法国第一波度假出行高潮后，法国今晚开始国庆庆祝活动，因境内新冠感染人数出现回升趋势。法国总统马克龙周日晚间发推呼吁国民保持社交距离，佩戴口罩。

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近期法国境内新冠感染率再度出现略微回升趋势，尽管目前病例数字并不高，但和过去几周相比，出现了加速传播的迹象。同时有迹象显示民众开始松懈，随着暑期长假的到来，法国人开始疏于遵守保持社交距离等防疫规范。

马克龙总统周日晚间通过推特，脸书等社交媒体在传统国庆日总统讲话前发出呼吁说，您知道保持社交距离不是一个选项，这能够挽救生命，面对新冠疫情需要保护自己，也保护亲人。

法新社指出有迹象显示在未来几周新冠疫情有可能回升，法国医生近期发布联名信，呼吁大家不要掉以轻心，建议强制规定在封闭的公共空间戴口罩。

法国卫生部长韦朗周日早些时候也呼吁大家需要保持社交距离。

而就在周日晚间至少5千人聚集在尼斯海边英格兰人大道上参加音乐人The Avener的大型集体露天音乐晚会，虽然组织者按照规定限制了人数，但是绝大多数参与者没有保持社交距离，也没有戴口罩。