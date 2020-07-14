病毒威胁大 马克龙阅兵减缩 护士环卫走阵

法国今天简约庆祝国庆。总统马克龙只在巴黎协和广场完成传统的阅兵式。除了观礼主席台人数减少，更取消香榭丽舍大道三军阵势。法国担心新冠肺炎病毒第二次袭击潮涌，国庆节人潮聚集，必须避免变成病毒感染源。今天晚上国庆焰火，凯旋门下人潮聚集也被呼吁放弃。今年的法国国庆阅兵，第一次将法国医护人员，商店收款员，城市环卫人员大数量请进阅兵游行队伍，他们将受到马克龙以及民众的鼓掌欢迎与致意。

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法国总统马克龙今天举行上任以来第3次国庆仪式，也是第5共和最为简略的国庆节庆祝。新冠病毒改变了法国的局势面貌，马克龙被迫减缩国庆日程内容。病毒威胁占据了国庆议题。在马克龙邀请的观礼宾客中，全国医疗系统的医生护士等医疗工作者占据了一半比例。

马克龙取消了重兵阅兵内容，坦克，装甲车，大型兵车以及武器炫耀都被取消走香榭丽舍大道的传统节目。往常5千人左右的阅兵，今年减为两千人左右，而且只在协和广场周围完成阅兵。天上的飞机喷三色检阅，也减少了数量。

今年的法国国庆阅兵，第一次将法国医护人员，商店收款员，城市环卫人员大数量请进阅兵游行队伍，他们将受到马克龙以及民众的鼓掌欢迎与致意。

马克龙仍然坚持午后接受电视台多名记者专访直播的传统，但新闻界采访咭问的聚焦将围绕病毒以及病毒带来的摧残应对。

至此，法国疫情并没有结束。尽管确诊感染者大规模冲击医院系统的战役已经被控制，但每天仍然有数十人被感染去医院医治。即使在疫情严控成功的马赛，新近传有50日确诊就医，也让当局不敢掉以轻心。

国庆节口罩继续是敏感话题。马克龙今天戴不戴口罩，三军走阵戴不戴口罩，观礼台上嘉宾戴不戴口罩，街边观礼民众要不要戴口罩，也是关注焦点。法国医生上个星期五数十人联名写信，公开要求民众继续戴口罩，在全国引发议论。而新政府只是在星期天才回应，却指要仔细研究，引来连续3天的批评。

舆论批评口罩仍然是法国政府的难堪话题。尽管法国人不习惯戴口罩，但是当口罩缺货，显示法国防疫巨大战略失责之际，法国政府则以戴口罩用处不大搪塞。而现在，法国人经历了3个月的禁足被解禁后后寻求自由空气，当局又因为担心伤及法国人，避免听到怒吼不要不自由而不敢坚持让法国人戴口罩。

根据法国医护界指出，至此仍然没有特效药物，没有疫苗的情况下，坚守距离与口罩以及常消毒洗手的基本要素，却是有效的防疫措施。