马克龙国庆日受2记者联访 促戴口罩 布局绿色经济战略 重推青年就业 许诺不增税 称连选连任话题太早

法国总统马克龙今天在简约版庆祝国庆阅兵仪式后，按照法国传统做法，接受媒体直播专访。由法国国内广播电台记者蕾阿萨拉美与法国电视一台记者吉尔布罗联合专访。马克龙许诺，以疫情冲击考验为正面契机，将竭尽全力振兴法国，从经济，环保，社会等各方面重新布局，将法国建设得更为强大。马克龙采访中谈及各种议题，回应所有提问。

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据本台报道，法国总统马克龙考虑推出政令式条例，规定民众在全境所有公共场所必须戴口罩。此举将与比利时当局所推行要求相仿。

关于法国疫情，马克龙说，下个月将是观察关键月份，届时将根据疫情控制情况决定是否涉及再次禁足禁封。此议题，也包括法国学校开课情况。马克龙说，如果没有疫情威胁，学校将进一步恢复正常，但目前，法国学校仍然遵守规定距离等基本卫生要求。马克龙避免谈及疫情威胁重新禁封可能的细节。

关于接下来经济重振，马克龙提出重点扶持青年就业，并推出重要的各方减免税赋政策，帮助青年就业，并且竭尽全力避免发生社会大解雇现象。马克龙说，法国将为年轻人提供最高为最低工资1.6倍的免赋特殊政策，还为失业的年轻人创建了30万个融合项目和合同，还将开设20万个资格培训课程的名额，以便他们疫期继续学习。

据马克龙说，面对新冠肺炎疫情有第二波威胁说，法国已将准备就绪。他坚持说：我们拥有稳定的储备和供应，而且我们的机制机构将尽可能地完善，更为成功应对可能的威胁。而关于冠状病毒疫苗议题，马克龙认为，提倡健康民族主义将是荒谬的，而且如果研制出疫苗，法国将是最早从中受益的国家。

马克龙指出，自从疫情开始以来，除了已经投入的4600亿欧元用于部门措施和对经济的支持外，还将投资至少1000亿欧元，用于法国经济的复苏计划。马克龙指法国已经计划通过这项刺激计划，促进生态，地方，文化和教育的复苏。马克龙坚信说，我们可以在十年内建立一个不同的国家。因为马克龙提及的经济振兴计划延及今后10年布局，包括政府大面积救助还款，法国电台记者萨拉美立即揪问有没有政治考量。马克龙解释，目前所有经济重振计划应是长远战略。他并说现在就谈连任计划，实在是太早。如果有此意图他一定会知会。

马克龙提及促进法国高科技发展，通过法国各地接地气的科技创新实力，利用3D技术，生产法国各地需要的绿色产品，而杜绝再向远道进口运输，充满污染代价的产品。

马克龙许诺，将不会增税，企业与民众都不会被加税。马克龙还说相信我们不会通过提高税收来解决这样的危机。马克龙许诺，法国政府财政计划均由议会表决通过。

马克龙提及“适度的股息分配”，而关于要求雇员降低工资，马克龙坚持说：“如果要求员工努力，股东也必须付出努力。”

据马克龙说，尽管养老金改革在法国引起强烈抗议和示威，但他仍然希望推动退休制度改革。

关于法国政府改组后新任命，内政部长达尔曼宁受争议，马克龙重申尊重女权主义者的“情绪与愤怒”，但捍卫了将前行动与公共财政部长转至内政部长的任命。马克龙说，他不会在反对暴力侵害妇女，男女真正有效平等的斗争中有任何松懈。但同时马克龙也重申无罪推定是重要的。