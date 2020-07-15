强奸指控争议 法国170议员公开信捍卫内政部长无罪推定权

法国新政府任命内政部长吉拉德·达曼宁（GéraldDarmanin）引发争议继续延烧，此前担任政府行动以及公共预算部长，达曼宁被指控强奸，据报道多个司法案审至此以查无此案和不追究定案。法国执政的多数党170名议员，今天联名写信，公开维护达曼宁无罪推定权利。

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据法新社今天报道称，法国执政的共和国前进党170名国民议会议员，今天在世界报一个论坛栏目中，公开撰文为新任内政部长达曼宁辩护。达曼宁继续受到强奸指控。 议员公开信指出，达曼宁享有无罪推定权应当不被例外。该公开信指，只要达曼宁没有被司法定罪，他应当是受无罪推定保护。

据公开信说，新政府任命以来受到多方示威抗议，抗议聚焦司法部长和内政部长。妇女平权和抗议针对妇女暴力组织，包括MeToo在内，多次示威抗议此次任命。

公开信批评示威者过份的标语表达。因有口号说欢迎来到强奸部，强奸者应关在监狱而不是任命进入政府。还有口号改了共和国前进党的名字，成为强奸文化前进党。公开信指对此谩骂诬陷作法表示不耻。

法国总统马克龙在昨天国庆节日接受媒体采访，也谈及此一议题，马克龙说尊重抗议者因为达曼宁被任命内政部长而有的愤怒和不满情绪，但马克龙说任命基于无罪推定原则。马克龙许诺他是司法的保证者。

公开信作者，即170位国民议会议员在信中称，自2017年以来，竭力推进男女平等，推动反对针对女性暴力以及性歧视的斗争。根据公开信，议员们指出，为了获得这些斗争的胜利，也应当保有法国是法制国家的原则。

公开信还说，无罪推定是受到宪法保护，如同男女平等原则一样重要。公开信说，民言审判不是法律。在无罪推定遭到践踏的国家，性暴力受害者，尤其是女性，从来没有受到更好的保护，结果正相反。

据该公开信，任何人，无论他有什么社会地位，只要没有被判罪，他就有所有人应有的无罪推定权利。内政部长既没有被法律调查，也没有遭司法拘禁，不应当被例外剥夺无罪推定权利。该公开信呼吁，不应当用一个不公正做法q为另一个不公正作斗争。

公开信签署者中有执政的共和国前进党议员团主席乐让德等170名议员。