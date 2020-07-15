感染新冠病毒的孕妇有可能会把病毒传给婴儿

法国研究人员表明，婴儿有可能会在母亲的子宫内感染新冠病毒。但是，这种情况是极少发生的，且不会引起任何并发症。

广告 继续浏览后续

一些法国研究人员7月14日星期二发表在科学杂志《自然》上的研究显示，婴儿是有可能会在母亲的子宫内感染上新冠病毒的。这些医生首次在研究中证明，感染新冠病毒的妇女有可能通过脐带直接感染婴儿。

2020年3月，一名23岁的居住在巴黎南郊的怀孕37周的妇女，因新冠症状到医院就医，检测显示这名妇女感染了新冠病毒。

对腹内婴儿的检查显示，婴儿存在心率问题，因此医生决定催产，让婴儿提前出生。

随后对婴儿的检测发现，婴儿也感染上了新冠病毒，而且，对胎盘和脐带的检测显示，胎盘和脐带血里都有新冠病毒。

三天后，婴儿出现了一些神经性的问题。不过，医生们强调，虽然婴儿在刚出生的那几天有神经系统方面的问题，但是，今天婴儿已经没有问题了。

在这一研究公布之前，虽然有几名婴儿在出生时新冠病毒检测呈阳性，但是，法国研究人员的这一研究，是科学家首次明确证明母亲与婴儿的感染之间存在联系。不过，医生们强调，这种情况是极少发生的，且不会引起任何并发症。