法国新任总理卡斯泰国庆节第二天在议会提交了他上任后12天的一份施政报告，强调在1年半的任期中将把就业和生态增长作为政府工作的重中之重。施政报告获得了345票赞成；177票反对；43票弃权。施政报告通过后，卡斯泰表示，众多的信任票要求我们立即投入工作。反对派批评现政府已经失信于民。

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上任12天的新总理在议会上表示，我最大的希望是获得信任。求同存异、团结一致将是最大的挑战。支持主权经济、帮助企业少裁员或不裁员、增进就业机会、提升国企效益、搞好生态转型、维护社会福利将是下一阶段工作重点。

卡斯泰在一个小时的施政演讲中没有就疫情后的1000亿欧元重振方案披露更细节。他仅仅表示，总统在国庆活动接受记者专访时强调的年青人就业和培训是他执政的重点。而相关企业聘用年青人每年可享有4000欧元免企业税的优惠。

谈及疫情后重振经济方案，法国总理卡斯泰表示，法国工业依赖程度已经到了不合情理的地步，为此我们将投入至少400亿欧元。在城市规划中，政府也准备投入至少200亿欧元的资金，为保证房屋达到最低能源消费水平的翻修工程投入200亿欧元的资金。

在300至450个住宅区从事含有绿色技能的城市规划，让生态增长在2021年底初见成效。另外大力发展自行车清洁交通工具也是政府生态转型的另一个重点项目。

法国民调机构Harris Interactive负责人让-达尼埃尔-雷威表示，新上任的总理卡斯泰的公众形象和总统马克龙高高在上的感觉是相反的。他给人的印象是一位平易近人，脚踏实地的新总理。

在野党批评新政府失去了已经信任。法国共和党负责人阿巴德表示，新政府推行的治国方针太右了。社会党负责人拉伯特女士表示，疫情后本应提出一个应急方案，15日的施政报告丝毫没有急迫感。

法国不屈服法兰西领军人梅朗松表示，下一届政府是无法挽回执政三年来的失败。共产党领袖沙塞涅表示，重振经济方案非常谨小慎微。

而新上任的总理卡斯泰则坦然地表示，探讨需要不同的看法，我喜欢和多数人共商大计，这比和单一的想法某和更要好一些。