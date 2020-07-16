巴黎夏季沙滩节将于周六开幕 尝试“水上影城”

2020年巴黎夏季沙滩节这个周六正式拉开帷幕，举办时段为7月18日-8月30日。为了更好地做好防疫工作，巴黎人曾钟爱的人工沙滩将消失，担心人多聚集在一起。但乘凉的阳伞、躺椅等设备都将是齐全的，但疫情迫使，躺椅垫子就免了。巴黎连任市长伊达尔戈将在18日参加开幕式。主办者希望大家佩戴口罩，但不是硬性要求。巴黎市政给大家备足了免洗消毒液。今年的亮点是海上影城。“首映式”将是2018年的喜剧《大浴场》。

广告 继续浏览后续

2020年沙滩节保留了很多往年的文化、体育休闲活动。还是疫情迫使组织者经常消毒器械。例如，地滚球和孩子们喜爱的小型钢索飞行活动，在每个人使用完毕之后将进行彻底消毒。

巴黎市政体育项目主管皮埃尔-拉巴单(Pierre“ Rabadan)16日对媒体表示，给游客和巴黎人准备的文化和体育项目有50个种类。巴黎市政文化助理克里斯多夫-吉拉尔(Christophe Girard)对记者表示，受疫情的冲击，文艺界可以说是萎靡不振。为此市政府投放了1千5百万欧元，支撑文化活动。今年的巴黎沙滩还会给小朋友和大人提供听音乐、学绘画、朗诵诗歌的小型少年宫。。

2020年巴黎沙滩节的亮点是“水上影城”(Cinéma sur l’eau)。18日“开幕式”当晚将上映法国喜剧“大浴场“( Le grand bain 2018)。

观众将在河上的小船里观赏电影，每艘船可以容纳2-4-6 个人，共开放38 辆船只，供巴黎民众免费登船看电影。每艘船上可以是一家人也可以是凑在一起的亲朋好友。

“水上影城”网上预约截止到7月15日。但约不上的观众也不要泄气。因为河对面将会设置约150张躺椅，提供无法上船的民众一起感受水上电影的效果。

最后要提醒大家的是，如果想前往巴黎沙滩路餐的游客或巴黎人，不要忘了预备一些一次性使用的餐具和纸巾。

在巴黎沙滩上，市政府将设有两个卫生所。必要时可以进行新型冠状病毒快速检测。