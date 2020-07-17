新冠病毒：法国总理否认法国卫生状况“严重”

法国总理卡斯泰（Jean Castex）周五在接受法国电视二台20点新闻节目的采访时，否认法国目前的新冠病毒卫生状况是“严重”的，不过，他呼吁法国人要“提高警惕”。

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几天以来，在法国的多个地区，新冠患者的感染率都在升高，尤其是在位于法国西北部的布列塔尼地区，新冠患者的感染率周四上升到了2.62，在这一背景下，法国总理就新冠疫情表示说：“我们必须保持警惕。（法国的情况）不是“严重的情况”，但需要我们提高警惕。”

当被问及法国是否有可能像西班牙巴塞罗那那样，再度采取封锁措施，法国总理就此表示说，虽然法国人毫无疑问是松懈了，但是，和我们在法国领土上观察到的相比，西班牙巴塞罗那的数字是“大大恶化了”。

法国总理补充说：“我们不知道三个星期后会怎么样，因此我们的作用是通过更多的检测进行预防，并对我们的同胞加强解释。”

法国总理卡斯泰还说，唾液检测法正在开发之中，新冠病毒检测目前还是仅通过鼻拭子进行。

总理还说，从下周起，在封闭的公共场所，例如商店和封闭的市场，必须戴上口罩，他补充说，将颁布的相关政府令准备了“惩罚”措施，但他没有进一步指明。

就来自国外的旅行者，法国总理希望旅行者在国外出发前就拥有相关检测结果，必要时，才在抵达法国时进行。