法国南特一大教堂着火后被控制 警方展开刻意纵火调查

法国西部重要城市南特的地标建筑圣皮埃尔与圣保罗大教堂（Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes）7月18日早7点半过后遭遇大火，在经过了当地上百名赶来的消防队员地灭火作业后，火势约在上午10点被控制。新任总理让·卡斯泰（Jean Castex）下午前往火灾现场视察。据消防人员介绍，教堂当天共有三处不同的地方着火，因此当局已经对该事件展开“刻意纵火”调查。

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南特圣皮埃尔与圣保罗大教堂始建于1434 年，1862年被列为历史建筑，并于1891 年竣工，经过了15-19世纪400多年的建设，是典型的火焰哥德式风格。当地官方通报指，消防员是在当地时间18日上午7点45分接到火警，随后赶到现场。为了扑灭大火，共有上百名消防员参与了此次扑救。火势约在上午10点过后被控制。

根据电视报导可以看到，圣皮埃尔与圣保罗大教堂内一度火光熊熊，有大量浓烟冒出，警方将大教堂周围道路封锁。除了消防车辆，也有多辆警车和紧急救援车辆在现场待命。据悉，这并不是圣皮埃尔与圣保罗大教堂首次遭遇大火。1972年1月，大教堂遭遇大火，大部分屋顶被烧毁。此外，1944年二战期间该教堂也伴随南特市遭到了盟军轰炸的破坏。

事发后，南特市共和国检察官桑内丝（Pierre Sennès）表示，已对着火事件展开了“刻意纵火”的调查。他指出，“根据对现场的观察相关调查已经展开，经发现（教堂）有三处地方相继着火，包括教堂内的大管风琴和中殿的左右两端”。他指出，“一个来自巴黎的火势专家正在下午来到教堂的路上”。消防人员介绍称，大火对教堂内的大管风琴似乎进行了毁灭性的破坏。大火还使得大管风琴下面的平台被松动，使其遭受到坠落的威胁。但消防人员也强调，“我们并不在巴黎圣母院的情况当中”。去年4月15日，举世闻名的巴黎圣母院突显大火，并导致其顶部遭受毁灭性打击。

法国总理卡斯泰与内政部长达尔马宁（Gérald Darmanin）、文化部长巴舍洛（Roselyne Bachelot）当天下午一同前往现场察看火灾情况。他还向消防员表示感谢，并指消防员们勇敢地动员起来，努力控制大教堂的大火。卡斯泰也表示将与南特民众站在一起。此外，马克龙总统亦通过推特称，继巴黎圣母院后南特圣皮埃尔与圣保罗大教堂亦发生了火灾，他向不顾自身安危前往救火的法国消防队员加以支持。