Coronavirus-法国印度恢复部分航班

印度国际航线因Covid-19疫情停飞近四个月之后，现已部分恢复。

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据本台RFI法广记者发自班加罗尔的消息, 包括法国 ˎ 德国和美国在内的欧美航空公司自2020年7月18日周六开始恢复与印度之间的航班，尽管目前这些国际航线，只为部分乘客服务。

印度在停飞其国际商业航班近四个月之后，航空部长现已确认与法国 ˎ 德国和美国复航。从7月18日周六起至7月31日周五，法航(Air France)两周内将有28架次，在巴黎（Paris）至新德里(New Delhi) ˎ 孟买(Bombay)和班加罗尔(Bangalore)之间来回。除法航以外，还有美国联合航空(United Airlines)与德国汉莎航空(Lufthansa)。英国也应该在近期恢复与印度的航班。

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这些航班是逐一谈判的成果。事实上，印度航空已借此从不同国家撤侨68万人。法航也有撤侨专机，但现在提出了让乘客在印度下机的要求。

这一国际航线的开放依然有限。只有持商务签证 ˎ 外交签证的外国人和印度的海外公民可以登机。印度航空部长还补充指出，扩大公众乘坐飞机，还需保持谨慎。

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