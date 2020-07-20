法国封闭式公共场所今起要求民众必戴口罩，违者罚款

为防止新冠疫情卷土重来，法国政府自7月20日起要求民众在封闭式公共场所必须佩戴口罩，违规者罚款135欧元。

法国政府关于封闭式公共场所民众必须佩戴口罩的政令20日起生效执行，违规者将被罚款135欧元。此项政令是为因应境内新冠病毒感染病例出现回升的局面。政府希望能借此避免疫情再度失控，而不得不再次采取封城禁足措施。

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法国自5月11日起陆续j解除封城措施以来，虽然疫情没有出现大规模反复，但近日各地不断出现新的感染群，引发不安。

根据卫生部长韦朗20日向法国新闻台FranceInfo的介绍，各地目前有400到500个新冠感染群，尤其是在Mayenne、布列塔尼和大东区。同时，法国急诊医生机构收到的求诊电话增多，医院急诊室新冠病毒就诊人数也在增多。卫生部长表示，注意到境内疫情有重新抬头的不安迹象，但他也强调，情况还远谈不上是第二波疫情来袭。

法国总统马克龙7月14日在国庆讲话中曾表示，鉴于各地出现疫情抬头迹象，政府考虑自8月1日起，要求民众前往封闭式公共场所时必须佩戴口罩。但政府总理卡斯泰显然担心防疫延迟，决定自20日起就执行该项措施。连日来，法国政府及医学界专家反复呼吁民众不要放松佩戴口罩和勤洗手等防疫措施。

自5月11日解封以来，法国民众只有在乘坐公共交通时被要求必须佩戴口罩。一些商场、商店通常自行要求顾客佩戴口罩，或者只是建议佩戴。自20日起，各地商场、商店、政府办公部门、银行以及封闭的市场，公众都必须佩戴口罩，违者将面对135欧元罚款。

政府发言人表示，这项措施的目的是避免不得不再一次实行全面封锁。

根据公共卫生部门的数据，法国全国病毒感染率只略微高于1，在1,2左右浮动，也就是说，一名感染者可以将病毒传染给1,2个人。

到目前为止，法国境内已经有超过三十万人死于新冠病毒，是欧洲重灾区之一。