法国财经部长：不会禁止华为在法国投资5G

法国经济、财政与复苏部长勒梅尔（Bruno Le Maire）7月21日受访时表示，法国不会禁止中国电讯巨头华为在法投资5G。

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勒梅尔在当天接受法国新闻电台（France Info）采访时表示，法国政府将不会在境内全面禁止华为，但法方将对自身的战略和国家安全等敏感领域加以保护。他说，“我们不会禁止华为在5G方面的投资”。他强调，“在法国不会存在在对任何运营商的歧视”。但他他重申，“我们将保护我们的国家安全利益及敏感地区”。勒梅尔还称，他已于周一（20日）向中国有关部门重申了法方的立场。

勒梅尔的这一表态也是在重申法国国家信息系统安全局（Anssi）局长普帕德（Guillaume Poupard）日前在接受《回声报》采访时的表态。他指出，对华为的全面性禁止将不会在法国出现。但普帕德指出，“对于那些未采用华为设备的电信运营商来说，我们建议他们不要再去寻求（华为的设备），因此这是一点自然而然的事情。”他并介绍称，“而对于那些已经采用华为设备的业者来说，我们提供的临时授权期限在三到八年不等。”

法国的表态与英国形成对比。英国政府14日作出禁止在该国5G网络中使用华为设备的决定，根据英国作出的最终决定，英国移动运营商被禁止在2020年12月31日以后购买新的华为5G设备，并且必须在2027年前从它们的网络中移除华为的所有5G设备。