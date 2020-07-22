《回声报》：步英国后尘法国变相弃用华为

继英国决定禁止华为参与5G建设之后，法国当局规定不给购买华为5G设备的电信运营商续签许可证，由此华为将在2028年前彻底出局法国网络。跟英国直接宣布禁用华为不同，法国采取了陆陆续续非正式通知运营的方法，让希望使用华为的运营商知难而退。法国网络安全机构ANSSI负责人波帕尔(Guillaume Poupard)向《回声报》记者证实，华为将视具体情况被拒绝，诺基亚和爱立信并不存在这个问题。

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路透社7月22日独家报导，法国当局已告知计划购买华为5G设备的电信运营商(SFR和Bouygues Telecom 布衣格电信)，一旦设备许可证到期，将无法续签，从而有效地将把华为变相地淘汰出法国移动网络。

法国网络安全机构ANSSI本月表示，运营商的设备（包括华为设备）需要持有三到八年的许可证，但是，法国网络安全机构ANSSI督促运营商不要选用华为，以免更换时遇麻烦。

目前，法国运营商必须申请数十个设备许可证，才能覆盖全国不同地区。

消息人士称，法国网络安全机构ANSSI已把很多大城市的许可证政策告知了运营商，即华为设备的授权大部分是三年或五年，而爱立信或诺基亚的设备大部分都获得了八年许可证。

消息人士补充说，法国当局在最近几个月的非正式对话中告知运营商，此后不会续签华为设备的许可证，但未在文件中正式说明。

消息人士称，鉴于许可证的期限很短，这等于说，华为将在法国5G网络中在2028年前被逐步淘汰。

一位消息人士称，鉴于5G等新的移动技术至少需要八年才得到投资回报，所以在法国政府对许可证的限制下，电信运营商很难冒险投资华为设备。这位知情人士补充说：“给三年的许可证，就等于是（对华为）一口回绝。”

消息人士表示，法国对华为的立场与英国相似，只是“但政府的沟通方式有所不同。”并且 “华为对此无能为力。”