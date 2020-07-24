三个星期以来，法国和周边一些国家新冠疫情确诊病例明显增加。24日，总理卡斯泰(Jean Castex)在卫生部长维兰(Olivier Véran)、交通国务秘书让‧巴蒂斯特‧杰巴里（Jean-Baptiste Djebbari）陪同下视察了戴高乐机场防疫情况。总理表示，最晚在8月1日，法国机场要对疫情高风险国家入境人员进行强制性新冠病毒检测。卫生部门最新统计显示，在过去24小时里新增确诊病例高达1100人。

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疫情高风险国家分别是美国、巴西、阿尔及利亚、沙特阿拉伯、巴林、巴拿马、南非、科威特、卡塔尔、以色列、秘鲁、塞尔维亚、土耳其、马达加斯加、印度和阿曼。法国政府建议旅行者避免前往西班牙东北部的加泰罗尼亚(la Catalogne)疫情严重的地区。加泰罗尼亚24日决定关闭夜总会。

卡斯泰还表示，除了机场之外，港口也将会采取相同的卫生防疫措施。前几天，法国在野党参议院议长热拉尔·拉尔歇（Gérard Larcher）批评现政府面对确诊病例升高而不采取有效的防疫措施。

巴黎皮提耶-萨尔佩特里尔医院 (Pitié-Salpêtrière) 传染病科主任科姆（Eric Caumes）提醒政府，很多群聚感染来自国外旅行者或来自疫情严重国家的旅客。最有效的办法之一就是加强机场入境的防疫检测。

法国目前每个星期检测人数可达到70万人次，远达不到中国武汉成功单日检测近150万人的水平。卫生部长表示，7月第一个星期新冠病毒检测人数多达27%。而第二个和第三个星期检测人数直线下跌，从14%跌至3%。卫生部长表示，民众对防疫安全措施开始习以为常。他提醒说，大家千万不要抱有自认夏季疫情会自然消失的侥幸心理。

巴黎戴高乐机场加强检疫措施，要求从被列入红区的高风险国家的游客入境必须接受新冠病毒核酸检测。24消失后，机场有关部门会使用电子邮件或手机短信的方式告知乘客检测结果。呈阳性的乘客由地方卫生局负责跟踪、监督隔离。一再不遵守机场防疫新规定的乘客将被强制分配到特定的住所。

法国政府从7月20日开始执行封闭公共场所强制戴口罩法令。有的城市走得更远。要求市民前往露天市场、参加室外集会活动时必须戴口罩。要求民众出门戴口罩的城市分别是西北部的孔卡诺(Concarneau)、圣布里厄( Saint-Brieuc)、, 法国东北部埃皮纳勒( Epinal)、以及位于法国南部阿尔卑斯山美丽小镇-安纳西（Annecy）。