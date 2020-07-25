空中飞鲸-法国构思的未来飞行装置

法国工程师Sébastien BOUGON对大项目充满热情。他构思的一种飞行装置可以进入最偏远的地区。这种装置的英文名称为Flying Whales, 法文称之Baleines Volantes ，译为中文是“飞鲸”。这种飞艇可以高至峰顶，深入荒漠，即将进入实用阶段，在森林上空运输木材。

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据本台RFI法广法文网周六（2020年7月25日）刊出的采访报道，这名现年52岁的法国工程师，精力充沛，如同一名马拉松运动员。在其遥远的记忆中，梦想曾是建造桥梁，他的祖父还曾与戴高乐将军有过往来。如今，他以“飞鲸”（Flying Whales）为名成立的控股公司，合作者既有中国人也有加拿大人。

飞鲸的运输能力比直升机高12倍

这名法国工程师在八年前创立企业时的构思就是要建造一种能够运输重型器械的加长型热气球。经过历时多年的图纸设计 ˎ 测试 ˎ 建造与集资，他终于美梦成真。在一片森林上空，抓取大树干。首次运营预计将在2024年。还需两年才能结束一切相关手续，包括申请分享天空的权利，调整法中加三方的合作构架。

法国国家森林管理局（ONF）的主管Benoit在五年前就认识了这名“飞鲸”之父，当时，没有人相信这种飞艇。法国国家森林管理局的这名主管在接受本台法广记者Marina 采访时表示，他还留有首次见面时的印象，Sébastien充满了热情，喜悦和交际能力。面对习惯使用传统作业方式的伐木工，需要具有特殊的说服能力，让他们接受新设备，那还需要有勇气。这种巨型飞艇能够抵达最危险的区域，其运输能力未来可达60吨，还可被用于船舶的货物装载。中国人和加拿大人对此感兴趣，不惊讶，他们的国家都有着广阔的地域空间。

飞鲸为氦气装置具国际领先水平

法国工程师的飞艇灵感源自一次聚餐，有人提及山区运输的困难。未来，他们还想着高压塔架和风力装备。据发明人介绍，到目前为止，所有的运输飞艇设计都失败了，美国人也没有做的更佳。而法国的飞艇其领先之处在于，飞鲸是静止的，无需着陆。

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以森林为例，货物的装载都是在空中操作，由飞艇上的驾驶员直接运往锯木厂。唯一的竞争产品在美国，那是一种军用飞艇，运输军人和装备，但需要着陆。

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法国工程师Sébastien BOUGON在16岁就失去了父亲。他有两个女儿和一家上百人的企业。他钟爱歌剧，想要周游世界，二月份曾到亚洲旅行，如今依然在谈论着那时的所见所闻。

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