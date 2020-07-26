法国南特大教堂火灾：面对新证据 卢旺达志愿者承认纵火

7月18日，法国南特的宗教历史建筑瑰宝-著名的圣彼得与圣保罗大教堂，在一场火灾当中受到严重损毁，大管风琴完全毁坏。26日星期天，南特的共和国检察官宣布，一名在大教堂当中负责保卫工作的教区志愿者已经被起诉，罪名是“纵火毁坏”，他已承认，是自己在教堂里点火。

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共和国检察官皮埃尔-塞纳斯表示，这名39岁，来自卢旺达的保卫工作志愿者承认，自己夜里在大教堂当中的三处点火。此人的律师则表示，纵火者现在很后悔做出这种事，并坦言，现在说出来，好受多了。此人几年前通过避难的途径，进入法国，在本次火灾事发地教区得到庇护，在教堂里得到收留。检察方指出，最近，他尝试更新签证，正在和警察局对此进行对话沟通。但教堂方表示仍然不敢相信，这名平时非常善良，面带笑容，但不怎么说话的信徒，会毁坏他如此热爱的教堂。

7月18日火灾发生的当天，这名保卫工作志愿者就已经因为叙述当中出现逻辑不通的问题，而接受过警方问询调查，但他后来被释放。但这个星期六晚间，由于巴黎中央警察局实验室的专业工程师获取了新的证据，此人又再一次被传讯，共和国检察官表示，实验室初步结果显示，很有可能是一起犯罪行为。如果蓄意纵火毁坏的罪名成立，此人理论上将面临10年监禁，和15万欧元的罚款。法国历史保护建筑首席建筑师布鲁内认为，保守估计，南特大教堂复原工作至少要有3年。