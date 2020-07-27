巴黎机场运输量要在2024至2027年之间才能恢复到危机前的水平

巴黎机场集团周一宣布，要等到2024年，甚至要等到2027年，巴黎机场的运输量才能恢复到新冠危机前的水平。

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巴黎机场集团直接或间接地管理着全球20多个机场，其中包括巴黎奥利机场以及巴黎戴高乐机场。

今年上半年，巴黎机场集团的净亏损为5.43亿欧元，而一年前，则是2.5亿欧元的净利润。新冠疫情爆发后的边界关闭，使几乎所有飞机机队都停止了飞行。

巴黎机场集团总裁奥古斯丁·德·罗马特（Augustin de Romanet）在声明中说，“这是50年来航空运输量首次突然停下来，而且很明显，复苏将是非常缓慢的：巴黎机场的运输量要等到2024年至2027年之间，才能恢复到2019年的水平。”

根据国际航空运输协会（Iata）的估计，全球航空运输量应在2023年恢复到危机前的水平。该协会并预计，2020年航空业的收入缺口为4190亿美元。

巴黎机场集团则认为，法国国内的航空运输量应该从2021年开始就可以恢复到2019年的水平，而申根地区的恢复将是在2021年或最迟是在2022年。但总体恢复到正常，将受到国际运输量恢复缓慢的影响。