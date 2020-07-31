法国经济暴跌，二季度负增长-13.8%

在冠状病毒疫情拖累下，法国经济第二季度暴跌，创75年来的最惨记录-13.8%。不过，6月份法国的家庭消费出现回升，7月份出现了通胀加快迹象。

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法国国家统计与经济研究所（INSEE）今天7月31日公布的数据显示，今年第二季度经济负增长13.8%，创下至少是1949年以来的最糟糕记录。这项报告指出，自从法国统计与经济研究所统计法国经济数据以来，从未有过如此严重的经济塌方。

不过，今天7月的法国的通胀率有加快的迹象，同比增加了0.8%。

这个统计还显示，今年6月法国家庭消费支出比冠状病毒危机之前要强劲， 6月份的家庭消费支出比2月高出2.3％。统计与经济研究所的新闻稿说，“这种增长主要是由制成品的消费增加所驱动”，制成品的消费与疫情大流行和法国全国隔离之前相比增长了5.8％。

在制成品当中，居民对耐用品的支出比2月份“强劲”增长了7.3％，特别是购买新车。住房设备的消费量猛增（+ 21.6％）。粮食消费在隔离期间超过了疫情危机前的数字，与2月份相比稳定在+ 0.2％的水平。能源支出比2月份下降了-1.8％。

不过，如果摊到整个2020年第二季度计算，法国家庭商品消费是急剧下降的，在第一季度下降-6.8％之后，you下降了7.1％。