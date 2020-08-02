巴黎圣母院将清除巨型管风琴上的铅尘

巴黎圣母院去年4月15日曾发生大火，标志性塔尖倒塌，建筑被严重摧毁。从8月3日起，修缮工程将重点清洗8000根沾了铅尘的音管。这个巨型管风琴逃过了一年多前的大火，但屋顶超过300吨重的铅融化后造成的污染，使得音管布满了铅尘。调试需要至少6个月的时间。

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从8月3日起，修缮队将搭起30米高的脚手架，把音管逐个拿下来进行清洗。工程队负责人若热兰(Jean-Louis Georgelin)向媒体表示，我们的任务是把管风琴恢复到火灾前的状态。让它能够在2024年4月复活节时再次发出浑厚的声音。

举世闻名的巴黎圣母院无论是宗教史上或是建筑史上，都占有一席之地。这座建筑物在世界建筑史上被誉为“巨大的石头组成的交响乐”，是欧洲建筑史上一个划时代的标志。而厅内的大管风琴也是世界管风琴非常著名的一座，共有8000根音管，音色浑厚响亮，特别适合演奏宗教音乐和大型管风琴乐曲。

巴黎圣母院第一座管风琴在1402年建造，这些管风琴的风管历史已经超过600年，从17世纪开始，每50年进行一次大整修，并陆续加装更新的管风琴设备，巴黎圣母院管风琴可以说拥有不同的历史层次，机械式与电子式并陈，音色独具。

这部管风琴由 1600 年起就有专责的管风琴师演奏，最后一次在圣母院作正式公开现场录音是 2007 年，当时由 拉提伊Olivier Latry 即兴弹奏，他是圣母院自 1985 年起至今，三位仍会演奏圣母院管风琴的琴手之一。

管风琴的声音浩瀚，听上去总带些神秘感，但正是那个氛围令聆听者为之着迷。