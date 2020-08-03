法国政要访问北部 疫情再飙高 强制口罩令已拓展到部分露天场所

法国总理卡斯泰8月3日星期一到访北部重要城市里尔，他此行目的是与当地官员就新冠疫情的再次飙高碰头作一次情况汇总。根据法新社星期一的数据，北部省的疫情指数三个星期内激增翻倍，从此前的每10万名居民当中9人感染，增加到每10万人当中，21.8人感染，重点被感染群体是15到44岁的居民。

广告 继续浏览后续

本次总理卡斯泰访问里尔市，同行的还有内政部长达马南，政府发言人加布里尔-阿塔勒等人。访问团首先在今早9点现身一场地区健康局的报告会，此后将前往里尔市巴斯德研究所，视察一处已经开始运营的车辆与行人新冠病毒检测中心，晚些时候，一行人还将走访意见临时口罩生产车间。在早间的报告会上，里尔北部综合医学院紧急救援中心主任帕特里克-金斯坦表示，“疫情的跃动令人非常的哪有，必须对其进行击碎：诚然，现在医院的病患接收与治疗能力还没有出现太大波动，但可以肯定的是，波动肯定会到来”。

具体到里尔大都市圈，该圈共有95个辖区，人口120万，目前的新冠阳性率是3%，是该省其他城市的3倍，里尔大都市圈目前每10万人当中，就有38人确诊感染，两周前，曾经是每10万人当中，有17人感染。

鉴于疫情不容乐观，北部省政府上个星期五发布通知，要求把强制口罩佩戴令，延展到“人群集中的部分公共露天场所”，其中重点包括“机动车禁行的步行街，车速限制在每小时20公里以内的区域，人员密集的商业街，夜市街，所有城市绿化场所，以及水边”。7月20日，当地政府宣布，在封闭的公共场所佩戴口罩，成为一项义务。