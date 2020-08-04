劝人戴口罩反被殴 法国洗衣店酿暴力事件

8月3日星期一，法国瓦兹河谷斯瓦西-苏蒙莫朗西地区的一家洗衣店上演了暴力事件，起因是一名来洗衣服的顾客劝说另一人戴上口罩，却因此遭到群殴。

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根据这名44岁的遭到殴打者的叙述，当天下午16点45分左右，他携带自己5岁和7岁的孩子来到这家洗衣店洗衣服。他表示，在自己叠衣服准备收到包里之际，看到另一男子在旁，没有戴口罩，便上去劝说：“洗衣店里明确张贴着要求戴口罩的告示，而且法律也规定，必须佩戴口罩”。（事后该街区的一名工会委员会成员向法新社证实，这家洗衣店的确张贴了必须佩戴口罩的告示）。但没戴口罩的男子表示，自己“想做什么就做什么”。在激烈的言语交锋之后，未戴口罩的年轻男子冲出了洗衣店，随后带回来了多名“后援”。录像监控当中，可见两人用棒球杆殴打受害者，另两人上手殴打，受害者的两个孩子目睹了父亲遭殴打的过程，受到很大心理冲击。

此后，受害人被送进了医院，检查报告显示，他头部有外伤，在靠近脖子的部位缝了6针，腰部受伤，伴随扭伤。他表示，如果打在脖颈上，也许自己已经陈尸医院停尸房，“而这一切，都是为了一只口罩”。

无独有偶，7月5日西南城市拜约那一名59岁的公交车司机也因要求乘客佩戴口罩而被群殴致死。奥尔良一名未成年人也在上周二被起诉，原因是涉嫌殴打要求他戴口罩的一名公交车司机。