巴黎市长欲在部分户外地区下强制口罩令 能否施行仍未可知

8月4日星期二，巴黎市长伊达尔戈预备向巴黎警署寻求支持，把口罩令延展到部分户外地区。

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其实早在今年春天，就有不少镇政府已经试图在部分户外地区施行口罩令，但在走司法程序的时候，计划流产。自7月31日以来，各地警署获权批准（与否）相关口罩令。本次巴黎市长社会党人伊达尔戈为了这一计划可行，求助于巴黎警察总长拉勒芒。

巴黎市政府一名负责健康事务的助理表示，的确，戴口罩令人感到不适，尤其是天气又热，但现在疫情有抬头趋势，口罩是非常必要的防疫手段。因此，市政府希望口罩在户外人群聚集区域，人与人之间很难做到保持一米间隔的地方，成为常态与义务。目前市政府正在考虑的区域包括但不仅限于：商业街，塞纳河畔，公园，绿地，露天市场，巴黎人和游客排队聚集的地方等。这名助理还表示，很遗憾，虽然政府一直提倡人们能带口罩则戴口罩，但效果不佳，虽然人们的确遵守公共场所室内戴口罩的政令，但在没有规则限制的户外，九成民众都不戴口罩。她表示，虽然很难过，但的确我们已经进入了疫情第二波的初始阶段，6月份，疫情各项指标都有所好转，但之后重新走高，虽然缓和，但趋势是非常明显的。

从巴黎的数据上来看，6月25日，以连续7天当中检测到的确诊人数为参考单位，每10万人当中确诊感染人数下降到5.5人，之后，7月13日，上升到每10万人里27人确诊感染，远远高于法国全国平均值（每10万人里有11.6人确诊感染）。按照这个标准来衡量，巴黎是全法国疫情严重程度排第三位的省，仅次于圭亚那和马约那。

虽然疫情缓慢抬头，但暂时依旧可控。在巴黎所属的法兰西岛大区，医院ICU还没有出现大量病患入院潮，但今年2-3月那种急速恶化，急速饱和的情况，不是不可能再次出现。市政府表示，为了避免被迫再次全方位限足，必须从现在开始就行动起来。

除此之外，巴黎市政府还开始大力鼓励酒吧餐厅等场所，进行顾客电话号码，电子邮箱，名字登记。虽然不能强制人们这么做，但鼓励人们留下联系方式，有助于在一人发现确诊的情况下，通知其他同一时间就餐过的顾客，前往接受检测。