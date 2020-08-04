法国越来越多地区要求户外也须戴口罩 疫情随时可能再次失控

法国公共健康局在最新一期周报当中指出，7月20日到26日这一周，法国新增确诊感染新冠病毒的人数激增54%，新增病例总共5592例，超出每天新增1000人确诊感染这一指标，其他多项数据也显示疫情正在重新涌动，科学委员会警告称，法国疫情随时可能再次失控。

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距离法国解封已经过去了大约3个月，夏天，假期，疫情暂时的平静，让不少人产生了最可怕的场景已经过去的错觉。法国总理昨日访问北部省之际警告称，为了避免再一次大范围封禁限足，必须要“小心再小心”。周一的一份每日报告指出，自从上周五以来，法国医院当中出现了新冠重症抢救人数四月以来首次攀升，科学委员会要求政府做好准备应对第二波疫情，“目前的平衡状态很脆弱，法国的疫情随时可能再次失控，就像西班牙一样。疫情短期的走势，很大程度上掌握在民众的手里”。科学委员会还指出，政府的检测，追踪，隔离力度不够，速度不够，而且由于需求量太大，要求测试者往往很久才能拿到报告。

8月4日星期一，法国多地出于安全起见，把强制口罩令延展到了户外部分场所。上萨瓦省宣布，年满11岁者必须在集市，清仓甩卖，旧货市场这种人员密集的户外场所佩戴口罩，为期一个月。安纳西，勃朗峰霞慕尼，莫热维地区政府已率先宣布，在市中心步行街，游客区等户外的人员密集处，强制戴口罩，政令有效期暂时定为一个月。截至目前，北部的里尔，西部的马耶那69个辖镇，图卢兹，沿海城市比亚齐兹，拜约那，勒杜凯巴黎海滩等地已经宣布加入户外部分地区口罩强制令的阵营，尼斯市长也要求省政府下达类似政令。全国范围来看，目前只有封闭的公共场所要求人们佩戴口罩。