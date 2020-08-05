Coronavirus疫情下网络攻击增多

Covid-19疫情重创全球经济，但网络犯罪不仅除外，而且还有所增加。有五十多个国家回应了国际刑警组织（Interpol）的调查。总部在法国的国际刑警组织发出警告，有越来越多的政府和卫生机构成为攻击目标。

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本台RFI法广法文网2020年8月4日周二夜间刊出网文指出，最新统计数据显示，在今年元月至四月份，共清理超过90万封垃圾邮件，发生了737次因恶意软件所造成的事故，还清理了4万8千个有害衔接，这些都与Coronavirus有关。国际刑警组织负责人指出，上述情况是由于网络犯罪利用了人们因经济和社会形势所造成的恐惧与不确定。

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在参加这一调查的近三分之二国度里，不法分子伪装成政府或卫生当局以诈骗或攫取个人信息。第二种最常见的技术是传播恶意软件索要赎金。目标的选择在演化。许多攻击针对卫生设施，然后要挟赎金。这尤其发生在今年四月上旬。第三种常见方式是注册包含coronavirus或covid的区域名，吸引寻找药品或搜索冠状病毒信息的网民，掠取他们的个人信息。

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在网络犯罪领域，创造力甚于回音，国际刑警组织指出，这是由于对网络与日俱增的依赖带来新契机。

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