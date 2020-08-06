法国一半领土迎来酷暑高温天气

在法国，有45个省（这几乎是法国一半的领土），都发出了酷暑橙色警报。

在经历过短暂的热浪之后才一个星期，法国就再迎来新的热浪，而且，这一波热浪持续的时间长，人体更加难以承受。在法国，有45个省（这几乎是法国一半的领土），都对酷暑发出了橙色警报。

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根据气象部门的预测，从星期四开始的这一波热浪应该会一直持续到下个星期中间的时间。7月底至8月初的时候，法国曾有过三天的高温天气，当时在法国南半部的许多度假胜地，气温一度超过40°C，甚至有地方曾达到42°C。

仍然是根据气象部门的预测，这一波热浪的超高温时间要少一些。但是，这一波高温天气持续的时间长，算得上酷暑的天气要有连续好几天，有时夜间也会是酷暑的温度，这会让人体更加难以承受，尤其是对脆弱人群来说，比如老年人、孕妇、小孩子等等。

因此，当局呼吁人们要多喝水，保持凉爽，避免饮酒，白天把百叶窗和窗户关起来，避免热浪进入房间，晚上在温度较低的时候再开窗通风，当局也呼吁人们及时和亲人们取得联系。但是，由于新冠疫情，当局呼吁，在集体的场合，不要使用电风扇，因为电风扇吹风的时候，会有传播新冠病毒的风险。

周四下午，巴黎的温度已经达到了35°C，，南特为36°C，波尔多、比亚里兹和图卢兹都达到了37°C。